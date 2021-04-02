Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama - Son Dakika

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama

02.04.2021 00:05

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar için eşine az rastlanır bir hoş geldin karşılaması yaptı. Antrenman sahasında 2 futbolcuyu ortalarına alıp vurmaya başlayan futbolcuların görüntülerini Rizespor sosyal medya hesabı yayınladı.

Süper Lig'de 34 puanla 13. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da sakatlıklarını atlatan Loic Remy ve Aminu Umar takıma katıldı. Takımla birlikte antrenmana çıkan futbolculara arkadaşları ilginç bir hoş geldin karşılaması yaptı.

"HOŞ GELDİN SÜRPRİZİ"

Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşları antrenman sonrası sürpriz yaptı. Çaykur Rizespor o görüntüleri, "Geçirdikleri sakatlık sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başlayan Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşlarından hoş geldin sürprizi" notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama

Çaykur Rizespor, Loïc Rémy, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama - Son Dakika Spor


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