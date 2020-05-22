"Hoş Geldin Minik Arabanlı" projesiyle yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları karşılanıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Hoş Geldin Minik Arabanlı" projesiyle yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanıyor.

Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen projeyle yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, projenin çocuk sahibi olan aileleri desteklemek için hayata geçirildiğini dile getirerek, "Ekonomik olarak desteklenmesi gereken ailelerimizi ve özellikle ilk çocuğu olan anne ve babaları kapsayan projemiz, beşik, yürüteç, zıbın takımları ve çamaşır gibi ana ihtiyaçlardan mama kaşığı, tırnak makası gibi en küçük ihtiyaçlara kadar çocuklarımızın ihtiyacı olan her şeyi kapsıyor. Projemizin amacı yeni yuva kurmuş ve yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimize ekonomik olarak destek olarak mutluluklarını paylaşmak, aynı zamanda yeni doğan bir çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak çocuk bakımı konusunda örnek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Kırmaz ailesini ziyaret ederek, yeni doğan bebekleri Kadir Berat'a hediyeler verdi.

Mutlu, ailenin isteği üzerine Kadir Berat'ın kulağına ezan okuyarak, ismini koydu.