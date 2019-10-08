Son Dakika Haberleri: "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi Kars'ta çekildi
Son Dakika Genel 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' klibi Kars'ta çekildi

"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi Kars'ta çekildi

32 dakika önce

"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi Kars'ta çekildiKARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95.

"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi Kars'ta çekildi

KARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere kentte gelen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya'nın canlandırdığı ve ses sanatçısı Sefa Güneş'in seslendirdiği "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi tren garında çekildi.

"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" Azerbaycanlı besteci Mehmet Türkel Bey tarafından yazılarak, Azerbaycan halkı adına büyük önder Atatürk'e ithaf edilen ve ilk kez 6 Ekim 1924 yılında Atatürk'ün Kars'a geldiği an, Kars tren garında karşılama töreninde okunan ve oyun olarak oynanan marşın canlandırılması yapıldı.

Kars Tren Garı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya 95. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karslı sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya, Atatürk'ü canlandırırken, Ses sanatçısı Sefa Güneş ise "Hoş gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" marşını okudu.

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa klibi Kars'ta çekildi

Mustafa Kemal Atatürk, Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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