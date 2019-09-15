HOSAB büyüyerek güçleniyor
1 saat önce
Hasağana Organize Sanayi Bölgesi ile sınır komşusu Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin HOSAB çatısı altında bütünleşmesinin ardından, iki bölge sanayicilerinin de katılımıyla birliktelik gecesi düzenlendi.
Hasağana Organize Sanayi Bölgesi ile sınır komşusu Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin HOSAB çatısı altında bütünleşmesinin ardından, iki bölge sanayicilerinin de katılımıyla birliktelik gecesi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:15
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