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HOSAB büyüyerek güçleniyor

1 saat önce

Hasağana Organize Sanayi Bölgesi ile sınır komşusu Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin HOSAB çatısı altında bütünleşmesinin ardından, iki bölge sanayicilerinin de katılımıyla birliktelik gecesi düzenlendi.

HOSAB büyüyerek güçleniyor, System.String[]

Hasağana Organize Sanayi Bölgesi ile sınır komşusu Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin HOSAB çatısı altında bütünleşmesinin ardından, iki bölge sanayicilerinin de katılımıyla birliktelik gecesi düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesi, Akçalar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:15 
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