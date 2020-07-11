HOSAB'lı sanayicilere enerji verimliliği ve yalın dönüşüm semineri - Son Dakika

HOSAB'lı sanayicilere enerji verimliliği ve yalın dönüşüm semineri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) ve Bursa Model Fabrika uzmanları, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) üyesi firmalara, 'Enerji verimliliği ve yalın dönüşüm' süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) ve Bursa Model Fabrika uzmanları, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) üyesi firmalara, 'Enerji verimliliği ve yalın dönüşüm' süreçleri hakkında bilgi verdi.

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'İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Yalın Dönüşüm' programında konuşan HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, salgın sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen seminerin firmalara büyük avantajlar sağlayacağını belirterek, "HOSAB tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Daha önce konferans salonunda planladığımız eğitimimizi korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda yaptık. Bizim için önemli bir organizasyon. Konuşmacılar firmalar için önemli olan enerji verimliliği ve yalın üretim noktasında faydalı bilgilerden faydalandı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.


BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, BTSO MESYEB bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezi'nin (EVM) 2016 yılı ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezin Enerji Verimliliği Danışmanlık hizmeti de verdiğini ifade eden Çakal, merkez bünyesinde ayrıca enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliği ölçümleri, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, enerji verimliliği eğitimleri, proses iyileştirme ve yalın çalışmaları ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlama hizmetlerinin verildiğini vurguladı.


Canpolat Çakal, enerji yönetim sistemi danışmanlık hizmeti ile VAP uygulamalarında devlet desteklerinden de faydalanabileceğini söyledi. Yönetmelik şartlarını yerine getiren endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği danışmanlık hizmeti kapsamında hazırlanan projeler sayesinde bir yıllık enerji faturasının yüzde 30'unu devletten geri alabildiğini vurguladı. Türkiye'nin enerji tasarruf potansiyelinin 8 milyar dolar olduğunu ifade eden Çakal, "Hasanağa OSB üyeleriyle BTSO EVM'nin firmalara sunduğu avantajların yanı sıra enerji verimliliğinin işletmelere kazandırdığını fırsatları aktarma imkanı bulduk. Ülkemiz ve geleceğimiz için enerjimizi verimli kullanmak durumundayız. Programın düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür ederiz." dedi.


Bursa Model Fabrika'da görevli Endüstri Mühendisi ve Yalın Dönüşüm Uzmanı Elif Abraş Aydoğan, model fabrikaların misyonu ve Bursa Model Fabrika'nın odağına "Değer" kavramını alarak oluşturduğu modelin detaylarını paylaştı. Bursa Model Fabrika'nın, yalın dönüşüm ve dijitalleşme için gerekli kazanımların sağlanmasında, katılımcılara deneyimsel öğrenme sağlayarak fark oluşturduğunu ifade eden Aydoğan, "Katma değer oluşturmak üzere tasarlanan tüm bu sistemi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin proses verimliliği ile enerji verimliliğini tek çatı altında toplamasıdır. Gerçek bir üretim alanında tüm yalın araçların ve dijitalleşme uygulamalarının nasıl hayata geçtiği katılımcılara bizzat uygulama fırsatı sunun Model Fabrika, Bursa ve çevre iller için büyük bir öğrenme fırsatını hemen yanımızda bulmamızı sağlıyor. Üretim alanlarında uygulanan 'teşhis' yöntemleriyle, her sektörün ve her sanayi tesisinin kendi özelinde değerlendirildiği ve kuruluşa özgü iyileştirmelerin uygulamalarında Bursa Model Fabrika'nın yalın uzmanlarının sanayi kuruluşlarına uygulama desteği ile gerçekleşiyor. Bursa Model Fabrika'dan eğitim alacak işletmelere de aynı zamanda KOSGEB 70 bin TL'ye kadar destek vermektedir" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Dönüşüm, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HOSAB'lı sanayicilere enerji verimliliği ve yalın dönüşüm semineri - Son Dakika Ekonomi
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