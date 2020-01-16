Son Dakika › Magazin › Hoşçakal Kerem! Afili Aşk 29. Bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin
Hoşçakal Kerem! Afili Aşk 29. Bölümde neler oldu?
6 saat önce
Afili Aşk 15 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümde geçmişte yaşananlar ortaya çıkınca ortalık kıyamet yerine döner. Evde büyük bir tartışma çıkar ve iki aile arasında ipler kopma noktasına gelir. Gerçekleri öğrenen Ayşe de artık o evde kalmak istemez.
Afili Aşk 15 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümde geçmişte yaşananlar ortaya çıkınca ortalık kıyamet yerine döner. Evde büyük bir tartışma çıkar ve iki aile arasında ipler kopma noktasına gelir. Gerçekleri öğrenen Ayşe de artık o evde kalmak istemez. Olanlardan sonra Kerem'in ona bir kere daha yalan söylediğini anlar. Artık Kerem'e olan güveni tamamen sarsılmıştır. Kerem ise gerçeklerin böyle olmadığını ve ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatmaya çalışır. Onu dinlemeyen Ayşe, eşyalarını toplayarak evden ayrılır ve ailesinin yanına döner. İki aşık arasında beklenmedik bir veda gerçekleşir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:28
Son Dakika Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı