Son Dakika Haberleri: Hoşfikirer Mezarı Başında Anılacak

Hoşfikirer Mezarı Başında Anılacak

17 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerinden ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılı nedeniyle yarın mezarı başında anılacak.

Hoşfikirer Mezarı Başında Anılacak, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerinden ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılı nedeniyle yarın mezarı başında anılacak.

Anma töreni, 20 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Kabasakal Mezarlığında düzenlenecek. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Ali Hoşfikirer'in Türk futboluna önemli katkıları bulunan spor adamı olduğuna dikkat çekerken, "Ali Ağabey'i unutmak mümkün mü? O, duruşuyla, spora katkısıyla Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Sadece antrenörlüğü ile değil, insancıl yaklaşımıyla da bizlere örnek olmuştur. Ayrıca sadece sporcu kimliği ile değil, gazeteci kimliği ile de spor kamuoyuna doğru bilgileri aktaran, önemli bir kalemdi. Bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de, "Ali Hoşfikirer hem sporcu, hem gazeteci kimliğiyle bu ülkeye önemli hizmetler vermiş bir isimdir. Onu unutmadık, unutmayacağız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ali Hoşfikirer bizim için bir değerdi, bu değeri kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı 79 Yaşındaki Altın Nine'nin Futbol Aşkı Herkesten Saygı Görüyor Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:16:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hoşfikirer Mezarı Başında Anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]