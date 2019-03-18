Hoşfikirer Mezarı Başında Anılacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerinden ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılı nedeniyle yarın mezarı başında anılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerinden ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Ali Hoşfikirer, ölümünün 7. yılı nedeniyle yarın mezarı başında anılacak.



Anma töreni, 20 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Kabasakal Mezarlığında düzenlenecek. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Ali Hoşfikirer'in Türk futboluna önemli katkıları bulunan spor adamı olduğuna dikkat çekerken, "Ali Ağabey'i unutmak mümkün mü? O, duruşuyla, spora katkısıyla Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Sadece antrenörlüğü ile değil, insancıl yaklaşımıyla da bizlere örnek olmuştur. Ayrıca sadece sporcu kimliği ile değil, gazeteci kimliği ile de spor kamuoyuna doğru bilgileri aktaran, önemli bir kalemdi. Bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.



Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de, "Ali Hoşfikirer hem sporcu, hem gazeteci kimliğiyle bu ülkeye önemli hizmetler vermiş bir isimdir. Onu unutmadık, unutmayacağız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ali Hoşfikirer bizim için bir değerdi, bu değeri kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu. - ADANA

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