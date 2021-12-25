"Hoşgörü kenti" Hatay'da, kiliseye Noel ziyareti gerçekleştirildi - Son Dakika

Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay ve beraberindeki heyet, ziyaret ettikleri Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyanların Noel'ini kutladı.

Hristiyan cemaatiyle tokalaşıp Noellerini kutlayan Günay, ziyarette, 3 semavi dinin huzur ve barış içerisinde yaşadığı "hoşgörü kenti" Hatay'ın sembol bir şehir olduğunu söyledi.

Huzur ve mutluluk içerisinde bir bayramı birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Günay, "2022 yılında yine bu mutluluğun ve sevincin devam etmesini, huzur içerisinde bu ayinlerinizi yapmanızı ve diğer tüm din mensuplarının da aynı şekilde ibadetlerini yerine getirecekleri barış ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederek hepinize Noel'in hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da tüm Hristiyanların Noel'ini kutlayarak "Bize her gün bayram, bugün de o bayramlardan bir tanesi. Gerçekten şanslıyız, her bayramı birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik ikliminin hakim olmasını, herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hristiyanların Noel'i büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 bir an önce bitmesini temenni eden Hurigil, "Gelecek yıl herkesin rahatlıkla birbirine temas edeceği, birbirimizle kucaklaşabileceğimiz bayramları kutlamak umuduyla." ifadesini kullandı.

Ziyarette Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domanico Bertogli, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek ve Alevi Cemaati Temsilcisi Nasreddin Eskiocak ile bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.