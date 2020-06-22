Hoşgörü kentinin endemik türü "barış", EXPO 2021'in logosuna ilham oldu - Son Dakika

Hoşgörü kentinin endemik türü "barış", EXPO 2021'in logosuna ilham oldu

Hatay'da, 2011'de keşfedilen ve kentte farklı dine inananların bir arada kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını simgelemesi amacıyla Latince barış anlamına gelen "Pacis" ismi verilen endemik bitki türü, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek EXPO 2021 Hatay'ın logosuna ilham oldu.

Hoşgörü kentinin endemik türü

Hatay'da, 2011'de keşfedilen ve kentte farklı dine inananların bir arada kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını simgelemesi amacıyla Latince barış anlamına gelen "Pacis" ismi verilen endemik bitki türü, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek EXPO 2021 Hatay'ın logosuna ilham oldu.

EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak hoşgörü kentinde, organizasyonun logosu da "Medeniyetler Bahçesi" temasına uygun olarak şekillendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından 9 yıl önce keşfedilen ve kentteki farklılıkların kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasının simgesi olarak Latince barış anlamına gelen "Pacis" ismi verilen bitki, 13 renk tonuyla EXPO 2021 Hatay'ın logosunda yer aldı.

Keşfi sonrası kentin endemik bitkisi olarak birçok makalede yer alan tür, EXPO 2021 ile hem adını daha da duyuracak hem de hoşgörü kentini tanıtacak.

"Bizi en iyi tasvir eden logo budur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın endemik bitki türleri açısından çok zengin bir kent olduğunu söyledi.

Bu türler arasında isminin anlamı gereği "barış"ın ön plana çıktığını aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Bu çiçek dünyada başka hiçbir yerde yok ve bu çiçeğin ortalama 13-15 civarında taç yaprağı var. Adı barış olan ve ortalama 13 taç yaprağı bulunan bu çiçeği biz logomuz yaptık ve öyle bir renklendirdik ki Hatay'ın 13 medeniyetini tasvir etsin, buradaki barış, kardeşlik ve hoşgörüyü anlatsın istedik. Şunu gördük ki bizi en iyi tasvir eden logo budur. Kentimizde bulunup dünya literatürüne sokulması dolayısıyla da gurur duyuyoruz."

"Sembolik anlam taşıyan bir tür"

Hatay MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel de bitkiyi öğrencileri Samim Kayıkçı ve Serhat Yıldız ile bir rastlantı sonucu keşfederek dünya literatürüne kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu türün EXPO 2021 Hatay gibi büyük bir uluslararası organizasyonun logosunda yer almasından da ayrıca mutlu olduklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Barış çiçeği bizim için sembolik anlam taşıyan bir türdü. Ona özellikle 'barış' adını koymayı uygun gördük çünkü yaşadığımız şehir bizim için çok değerli ve Antakya farklı kültürlere mensup insanların farklılıklarıyla birbirini sevebildiği, birlikte barış içinde yaşayabildiği örnek bir kent. Ayrıca, Pacis'in tek gibi görünen çiçeği aslında ahenk içinde bir arada bulunan çok sayıda çiçekten oluşmuş bir topluluktur. Aralarındaki uyum nedeniyle gözümüze tek bir çiçek gibi görünürler. Her biri kendi karakterini, kendi özelliklerini kaybetmeden meyveye dönüşür ve bu ahengi daha da güzelleştirir. Çiçek bu yönüyle de Antakya'ya benzer. Türe Pacis yani barış adını koyarak biraz şehrimizin bu yönüne vurgu yapmak istedik. Dolayısıyla şu anda da uluslararası bir organizasyonda sembolik değer taşıyan bu türün seçilmiş olması bizim için değerli."

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hoşgörü kentinin endemik türü 'barış', EXPO 2021'in logosuna ilham oldu - Son Dakika

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