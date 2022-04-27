Hoşgörü şehri Mardin bayramı tam dolulukla karşılıyor - Son Dakika

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini ecdat yadigarı eserlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbeden hoşgörü kenti Mardin'de geçirmek isteyenlerin yoğun talebi kentteki turizmcileri de sevindirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası turizmde patlama yaşandığını söyledi.

Mardin'in huzur kenti olmasının da bu duruma önemli katkı sağladığına işaret eden Demirtaş, "Mardin'imizde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu görüyorum. Kamu misafirhaneleri de dolu. Hem bayram arifesinde hem bayramda hem sonrasında bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Mayıs ayında da doluluk oranı şimdiden yüzde 95'lere ulaştı. Turizm acentelerinin de ciddi anlamda hem personel hem araç sayısını artırdığını görüyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Mardin'in bu yıl turizm açsından ciddi anlamda bir patlama yaratacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mardin'in yüzlerce kilise, medrese, cami ve ören yeriyle açık hava müzesi görünümünde olduğunu dile getiren Demirtaş, medeniyetlerin buluştuğu kente hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Demirtaş, yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Hem Mardinli hem Mardin dışından turizm konusunda yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızı davet ediyoruz. Çok ciddi anlamda geleceği olan bir sektör. Gelip burada yatırım yapsınlar, para kazansınlar." ifadelerini kullandı.

"Çoğu misafirimize yer veremiyoruz"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de kentte aktif olarak yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 54 otelin hizmet verdiğini, yapımı devam edenlerin de olduğunu söyledi.

Gürgör, Mardin'in bu yıl turizmde güzel bir ivme yakaladığını, 1 milyon turistin kentte konaklamasını hedeflediklerini ve bu hedefe doğru ilerlediklerini aktardı.

Mayıs ayında ciddi bir talep oluştuğunu anlatan Gürgör, "Mayıs ayının tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çok ciddi talep geliyor. Avrupa'dan da ciddi talep geliyor. İç pazarda da hiçbir sıkıntımız yok. Bayram tatili de araya girince talep artıyor. Bayramda rezervasyon tamamıyla tıkanmış diyebilirim. Çoğu misafirimize yer veremiyoruz, ciddi talep olduğu için." değerlendirmesini yaptı.

Personel ve araç ile tur sayıları artırıldı

Seyahat acentesi temsilcisi Veysel Şeker de Ramazan Bayramı ve sonrası için gelen taleplerden dolayı personel ve araç ile tur sayılarını artırdıklarını söyledi.

Yurt içinden ve yurt dışından özellikle ABD ve Kore'den yoğun bir talep olduğunu belirten Şeker, "Rezervasyonlarımız doldu. Personel sayımızı çoğalttık. Mardin gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkesi Mardin'e bekleriz." dedi.

"Herkesi bekliyoruz"

Otel müdürü Esra Çiçek de 42 oda 83 yatak kapasitesine sahip otelin neredeyse tam doluluğa ulaştığını ifade etti.

Nisanın ortalarından itibaren yoğun talep oluştuğunu anlatan Çiçek, "Ramazan Bayramı bayağı yoğun geçecek. Rezervasyonlar çok önceden yapıldı. Doluyuz, keyifliyiz, mutluyuz. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

İzmir'den kenti gezmeye gelen Fulya Sena Sarıgül de çok farklı bir ruhu olan tarihi kente erkenden gelerek gezmeye başladıklarını belirterek, herkese Mardin'i görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kenti çok beğendiğini dile getiren Sarıgül, "Buraya taşınmayı bile düşündüm. Bende o kadar güzel bir hissiyat oluşturdu." diye konuştu.

Van'dan gelen üniversite öğrencisi Gülbahar Yiğit de Mardin'in çok güzel bir şehir olduğunu zenginlikleri ile hem göze hem damaklara hitap ettiğini belirtti.