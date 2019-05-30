Hoşlandığı Kızla Arkadaş Kalacağı Kesinleşmiş 12 Erkek

Hoşlandığınız kıza çok yoğun ilgi mi gösteriyorsunuz? Sürekli iyilik meleği gibi etrafında dönüyor musunuz? Arkadaşlığınız şimdiden hayırlı olsun. İşte hoşlandığı kızın ruh eşi olacağım diye flörtü abartmış ve en iyi arkadaşı olmuş 12 erkek;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-