Hoşlandığı Kızla Arkadaş Kalacağı Kesinleşmiş 12 Erkek
17 dakika önce
Hoşlandığınız kıza çok yoğun ilgi mi gösteriyorsunuz? Sürekli iyilik meleği gibi etrafında dönüyor musunuz? Arkadaşlığınız şimdiden hayırlı olsun. İşte hoşlandığı kızın ruh eşi olacağım diye flörtü abartmış ve en iyi arkadaşı olmuş 12 erkek; 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:18
Hoşlandığınız kıza çok yoğun ilgi mi gösteriyorsunuz? Sürekli iyilik meleği gibi etrafında dönüyor musunuz? Arkadaşlığınız şimdiden hayırlı olsun. İşte hoşlandığı kızın ruh eşi olacağım diye flörtü abartmış ve en iyi arkadaşı olmuş 12 erkek;
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