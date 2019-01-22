Hospitalpark Hastanesi Rahim Ağzı Kanserine Dikkat Çekiyor

Op.Dr. Hasan İpek , "Serviks kanseri, du¨nyada her iki dakikada bir kadının o¨lu¨mu¨ne neden olan ve kadınlarda meme kanserinden sonra en sık go¨ru¨len ikinci kanserdir." Dedi ve

rahim ağzı kanserinin önlenebilir kanserler arasında yer aldığını; erken tanı, teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Hospitalpark DarıcaHastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Hasan İpek, rahim ağzı kanserinin toplumda çok sık görüldüğünü ve son yıllarda yapılan taramalarla sıklığı azalmakta olmasına rağmen amaçlarının mümkün olduğunca toplumda yok etmeye çalışmak olduğunu ifade etti. Yaptıkları muayene ve taramalar tamamen hastalığın erken tanı ve tedavisi yönünde olduğunu kaydeden Dr. İpek, 'Rahim ağzı kanserinin belirtileri arasında en sık olarak cinsel ilişki sonrası kanamalar bulgu vermektedir. Bazen enfeksiyon bulgularıyla da birlikte karşımıza çıkabilir. Bunun yanında akıntı, kötü koku, akıntıyla beraber kahverengi lekelenmeler veya kan olabilir. Daha ileri evrelerde ağrılar olabilir. Tabii ağrılarda olmayabilir. Bulgular oluşmadan bayan hastanın düzenli olarak smear testi yaptırması gerekmektedir. Yapılan smear testinden sonra oluşabilecek lezyon varsa bunu hızlıca tedavi etmek veya tedavi ile birlikte takip edilen hastalarda oluyor' dedi.

'Yüzde 46'sına erken tanı konuluyor'

Günümüzde erken tarama ve ciddi oranda bilinçlendirme kampanyalarına rağmen ancak hastaların yüzde 46'sına erken evrede tanı konabilmekte olduğunu aktaran Dr. İpek, 'Rahim ağzı kanserinin tedavisini belirlemede en önemli etken hastalığın yayılım derecesi yani evresidir. Bu nedenle rahim ağzı kanseri tanısı alan hastalarda tümör yayılım düzeyini yani evresini bilmek son derece önemlidir. Kanser sadece serviks bölgesinde sınırlıdır. Bu evreyi çok erken evre olarak adlandırırız ve bu evre özel durumlar haricinde rahim ağzı kanseri ameliyatı için en uygun evredir. Rahim ağzına sınırlı olmayan ileri evrelerde radyoterapi kemoterapiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun için bayanların mutlaka kendilerinde en küçük bir şüphe duyduğu andan itibaren mutlaka bir doktora muayene olması ve gerekli taramaları yaptırması hayati önem taşımaktadır' diye konuştu.