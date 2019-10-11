Hosseini ve Novak'tan iyi haber
17 dakika önce
Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sakatlıklarının gelecek hafta iyileşeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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