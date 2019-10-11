Son Dakika Haberleri: Hosseini ve Novak'tan iyi haber
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Hosseini ve Novak'tan iyi haber

17 dakika önce

Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sakatlıklarının gelecek hafta iyileşeceği belirtildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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