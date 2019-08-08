Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu
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Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu Büyükçekmece'de kazada ölen hostes Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldüİSTANBUL - Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu Büyükçekmece
'de kazada ölen hostes Didem Şam
'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü
İSTANBUL - Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca
Yolu, Tepecik
mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi
'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir
'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınları teselli ettiği görüldü.
Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuların bir yakını tarafından konuldu.
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