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Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi - Son Dakika

Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

16.02.2022 14:15
Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

AYDIN'da, kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı.

AYDIN'da, kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Çeker'in, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay, geçen yıl 5 Kasım'da saat 18.30 sıralarında, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana geldi. Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞEdiz'in ölümüyle ilgili, ikinci kez gözaltına alınan servis şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Ümit Çeker hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Çeker'in, "Hareket ettiğimde hostes Nilgün Ediz'i yerde gördüm. Düştüğü anı görmedim" ifadesine yer verildi. Ediz'in kesin ölüm nedeninin de otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kontüzyonu ve beyin kanaması neticesinde gerçekleştiği de belirtildi. İddianamede, Çeker'in alkolsüz olduğu, suçun bilinçli taksirle işlendiğine ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığına dikkat çekildi.

Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi
Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi
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Efeler, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi - Son Dakika
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