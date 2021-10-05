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Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım - Son Dakika

Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım

05.10.2021 12:22
Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım, System.String[]

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığın, "Ben sadece göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" sözleriyle savunma yapması şaşkınlık yarattı.

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki B.E. isimli genç kız, 2018 yılında özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun oldu. İş aramaya başlayan B.E, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı U.Ç.'ye (26) kabin memuru olmak istediğini söyledi.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ BAHANESİYLE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

Özel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını söyleyen U.Ç. genç kıza iş başvurusu için iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini, bu şekilde kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Genç kızdan çıplak fotoğraf ve videoları göndermesini istedi. B.E.'nin bu talebini reddetmesi üzerine, defalarca kez genç kızı arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, "Şikayetçiyim, cezalandırılsın" dedi. Sanık U.Ç. savunmasında, "Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.

"GÖZ KARARIMLA KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Mahkeme hakimi sanığa, "Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?" diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, "İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" diyerek kendini savundu. "Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?" sorusuna ise, "Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum" diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde, "Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

3 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.'yi "cinsel taciz" suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım

Havacılık, İstanbul, Mahkeme, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım - Son Dakika
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