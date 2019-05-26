Son Dakika Haberleri: Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü

Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü

18 dakika önce

Antalya-Diyarbakır seferini yapan SunExspres uçağının kabin amirinin anonsu, önce yolcuları şaşırttı sonra güldürdü.

Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü, System.String[]
Antalya-Diyarbakır seferini yapan SunExspres uçağının kabin amirinin anonsu, önce yolcuları şaşırttı sonra güldürdü.

24 Mayıs Cuma günü Antalya'dan 18.30'da kalkan ve Diyarbakır'a giden XQ7712 No'lu sefer sayılı uçağın Diyarbakır'a inişi sırasında gülümseten bir gelişme yaşandı. Uçağın hostes amiri, Diyarbakır Havalimanı pistine inen uçağın, Gaziantep'e başarılı bir şekilde iniş yaptığını anons etti. Bu anons, uçakta bulunan yolcularda şaşkınlığa neden oldu. Daha sonra yolcuların "Diyarbakır'a gidecektik" demesinin ardından, kabin amiri 'pardon' diyerek, anonsunu düzeltti. Hostesin Diyarbakır'a inildiği anonsunu duyan yolcular, rahat bir nefes aldı.

Gülüşmelerin yaşandığı uçakta, Diyarbakırlı yolcular ile hostes arasında güzel diyaloglar da oluştu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
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