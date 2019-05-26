Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü
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Antalya-Diyarbakır seferini yapan SunExspres uçağının kabin amirinin anonsu, önce yolcuları şaşırttı sonra güldürdü.
Antalya-Diyarbakır seferini yapan SunExspres uçağının kabin amirinin anonsu, önce yolcuları şaşırttı sonra güldürdü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
24 Mayıs Cuma günü Antalya'dan 18.30'da kalkan ve Diyarbakır'a giden XQ7712 No'lu sefer sayılı uçağın Diyarbakır'a inişi sırasında gülümseten bir gelişme yaşandı. Uçağın hostes amiri, Diyarbakır Havalimanı pistine inen uçağın, Gaziantep'e başarılı bir şekilde iniş yaptığını anons etti. Bu anons, uçakta bulunan yolcularda şaşkınlığa neden oldu. Daha sonra yolcuların "Diyarbakır'a gidecektik" demesinin ardından, kabin amiri 'pardon' diyerek, anonsunu düzeltti. Hostesin Diyarbakır'a inildiği anonsunu duyan yolcular, rahat bir nefes aldı.
Gülüşmelerin yaşandığı uçakta, Diyarbakırlı yolcular ile hostes arasında güzel diyaloglar da oluştu. - DİYARBAKIR
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