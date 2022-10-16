Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı

Hurdaya dönen araçtan 3 hostes, şans eseri hafif yaralı kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu. Kaza nedeniyle Hasdal Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.