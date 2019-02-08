Son Dakika Haberleri: Hot Döner Meydan Okuması | Evde Hatay Usulü Dürüm Tarifi

Hot Döner Meydan Okuması | Evde Hatay Usulü Dürüm Tarifi

1 saat önce

Bu hafta dışardan söylediklerimiz meydan okumasında herkesin çok sevdiği Hot Döner var. Bakalım telefonla sipariş ettiğim Hot dönerlerim gelmeden biraz Hatay'a göz kırpan, daha lezzetli, daha hesaplı ve daha hızlı bir döner yapabilecek miyim?

Bu hafta dışardan söylediklerimiz meydan okumasında herkesin çok sevdiği Hot Döner var. Bakalım telefonla sipariş ettiğim Hot dönerlerim gelmeden biraz Hatay'a göz kırpan, daha lezzetli, daha hesaplı ve daha hızlı bir döner yapabilecek miyim?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: Youtube

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