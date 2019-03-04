Son Dakika Haberleri: Hotar'dan Başkan Serkan Acar'a Teşekkür

Hotar'dan Başkan Serkan Acar'a Teşekkür

1 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa'da yapılacak olan Meslek Hastalıkları Hastanesi için arsa tahsisinde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajlarla teşekkür etti.

Hotar'dan Başkan Serkan Acar'a Teşekkür, System.String[]
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa'da yapılacak olan Meslek Hastalıkları Hastanesi için arsa tahsisinde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajlarla teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi işbirliğinde Aliağa'ya yapılacak olan Türkiye'nin dördüncü Meslek Hastalıkları Hastanesi için ilçeye ziyaret gerçekleştiren ve hastanenin yapılacağı arazide Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte incelemelerde bulunan Rektör Nükhet Hotar, sosyal medya hesabından teşekkür mesajları yayınladı.

Rektör Nükhet Hotar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı: "Aliağa'daki Meslek Hastalıkları Hastanesi projemiz için arsa veren ve incelemelerimizde eşlik eden değerli Belediye Başkanı Serkan Acar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Proje ülkemize ve bölgemize önemli bir katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun", "Üniversitemizin 2019-2020 yatırım projeksiyonunda yer alan ve bir süre önce açıkladığımız 'Meslek Hastalıkları Hastanesi' projesi ile İzmir'e yeni bir sağlık tesisi daha kazandırmayı hedefliyoruz. Aliağa Belediyesi'ne ve bizlere kucak açan sevgili Aliağalılara teşekkür ediyoruz", "İzmir'in ilk meslek hastalıkları hastanesini inşa edeceğimiz Aliağa İlçemizdeki son durumu yerinde değerlendirdik. Projemizin bölgedeki örnek sağlık yatırımlarından biri olarak İzmir'deki önemli bir boşluğu dolduracağına ve kentimize katkı sağlayacağına inanıyoruz." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Nükhet Hotar, Aliağa, Serkan Acar, Güncel
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