Son Dakika Haberleri: Hotel Mumbai Filmi

Hotel Mumbai Filmi

1 saat önce

Hotel Mumbai filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hotel Mumbai filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hotel Mumbai, 2008 yılında Taj Mahal Palas Otelde meydana gelen terör saldırısının hikayesini konu ediyor. Arjun baba olmaya hazırlanan genç bir adamdır. Bir süredir işsiz olan Arjun, ailesini geçindirmek için şehrin en ünlü oteli olan Taj Mahal’de garson olarak iş başlar. Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Arjun, ünlü şef Hemant Oberoi yönetiminde otelin değerli konukları için hazırlıklara başlar. Konuklar arasında henüz yeni anne baba olan zengin iş adamı David ve eşi Zahra da vardır. Şehre tatile gelen aile, rahatça dinlenebilmek için lüks oteli tercih etmiştir. Ancak çıkan terör saldırısı otel çalışanları ve konuklarının keyifli günlerini kabusa çevirir. Otel yakınlarında birçok yer havaya uçunca, insanlar korku içerisinde otele doluşmaya başlar. Ancak otele girenler arasında teröristler de vardır ve çok geçmeden oteli de ele geçirirler. Kaçma şansı olmasına rağmen otel misafirlerinin yanından ayrılmayı reddeden şef Hemant ve otelin garsonu Arjun, herkesi güvende tutmak için hayatını riske atar. Çeşitli sınıflardan, farklı ırklardan ve inançlardan olan otel konukları, yaşadıkları bu korkunç saldırı karşısında örgütlenerek birlikte mücadele etmek zorundadır.


Yönetmen: Anthony Maras
Senaryo: Anthony Maras, John Collee
Oyuncular: Amandeep Singh, Suhail Nayyar, Manoj Mehra, Dinesh Kumar, Amriptal Singh, Kapil Kumar Netra, Dev Patel, Adithi Kalkunte
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Hotel Mumbai
Yapımcı Firma: A Hamilton and Electric Pictures Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD, Hindistan
Orijinal Dili: İngilizce, Hintçe, Urduca, Pencabca
Filmin Süresi: 125 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Mahal Palas, Mumbai, Sinema
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