"Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina: "Ben Ruandalı değilim, Belçikalı bir esirim" - Son Dakika

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Ruanda" filmine ilham kaynağı olan ve ülkesinde terörle suçlanan Paul Rusesabagina, yargılandığı mahkemede, Ruandalı olmadığı için hakkındaki davanın düşmesini talep etti.

The NewTimes'ın haberine göre, bugün hakim karşısına çıkan Rusesabagina, Belçika vatandaşı olduğu sırada Ruanda vatandaşlığından vazgeçtiğini, dolayısıyla mahkemenin kendisini yargılama yetkisinin bulunmadığını savundu.

Rusesabagina, "Ben Ruandalı değilim, Belçikalı bir esirim." ifadesini kullandı.

Mahkeme, Rusesabagina'nın vatandaşlıktan vazgeçtiğini gösteren hiçbir yasal delil olmadığı ve böyle olsa dahi Ruanda topraklarında işlenen her suçu yargılama yetkisi bulunduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 66 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Hotel Ruanda" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.