House müziğin Türkiye'deki ismi: DJ Orhan Uzdu - Son Dakika

House müziğin Türkiye'deki ismi: DJ Orhan Uzdu

19.12.2020 10:57
House müziğin Türkiye'deki ismi: DJ Orhan Uzdu, System.String[]

Türkiye'de 'House' müziğin öncüsü olan Dj Orhan Uzdu, dip baslarla gece kulüplerinin vazgeçilmezi olan akıma enstrümanlarıyla şekil veriyor.

Türkiye'de 'House' müziğin öncüsü olan Dj Orhan Uzdu, dip baslarla gece kulüplerinin vazgeçilmezi olan akıma enstrümanlarıyla şekil veriyor. Uzdu, Türkiye'ye "House" müziği tanıtırken, sevilen sanatçılardan esinlenerek dünya yıldızlarıyla çalışmayı hedefliyor.

Türkiye'de House müziğin öncülerinden olan DJ Orhan Uzdu, dünya genelinde sevilen müzik türlerinden olan House müzik akımını Türk dinleyicilerle yeniden bir araya getirdi. 1980 yılında Frankie Knuckles'in Chicago'da yaptığı ilk albümünün adı olan "Warehouse" ile ismini almış olan House müzik akımı, bir elektro müzik türü. Ayrıca, post punk ve disko ile birlikte dans müziklerinin de ilk sırasında yer alan akım, sevilen müzik tarzı olarak, dip baslarla gece kulüplerinin vazgeçilmezi olurken, Uzdu'nun enstrümanlarıyla şekilleniyor.

1980 yılında dip bas olarak adlandırılan 4/4 ile elektro müzik severlerin tanıştığı bir akım olan House, Armand Van Helden, Junior Vasquez, Larry Levan ve Frankie Knuckles ile dünyada tanınarak, Türkiye'de de Orhan Uzdu sayesinde bilinen müzik akımları arasında yerini aldı.

Dünyaca ünlü olan 'House' müziğin ilk adresi olarak Türkiye'de yerini alan DJ Orhan Uzdu, sevilen elektronik müziğe farklı dijital eklentiler yaparak, ilgi çekici olmayı başardı. Aynı zamanda prodüktörlük yaparak ünlü isimlerle de çalışan müzisyen, sevilen room house, elektro house ve progresif house türleriyle de yeni denemeler yapıyor.

Uzdu, House türünün en sevilen ve bilinen ismi olarak, İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da gece kulüplerine davet edilerek DJ performansı sunması beklenen isimler arasında da yer alıyor.

Uzdu, yenilikçi ve sevilen sahne performansıyla ilgi çekerken, dip müzik ile gece yaşantısının yüksek performanslarını sunarak, müzik dünyasına yeni bir bakış açısı getirdi. Hem sanat hem de eğlence alanında adından söz ettirmeyi başaran Uzdu, Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden biri olarak sahnelerde yerini aldı. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin House müziğin Türkiye'deki ismi: DJ Orhan Uzdu - Son Dakika Magazin


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