House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi - Son Dakika
Üye Girişi

House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi

26.08.2022 19:56
House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi

House of the Dragon 2. sezon onayını almayı başardı. İşte bir haftada 20 milyondan fazla izlenen dizi için merak edilenler.

İlk sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan House of the Dragon, rekor kıran prömiyeriyle dikkat çekiyor. Game of Thrones ve Westeros hayranlarının yeni gözdesi House of the Dragon için ikinci sezon onayı verildi. İşte House of the Dragon 2. sezon hakkında bilinen ilk detaylar.

House of the Dragon 2. sezon konusu ve çıkış tarihi

Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon, 2. sezon onayı aldı. Yapımcı HBO, yayınlandığı hafta itibarıyla rekor kıran dizinin ikinci sezon detaylarını ele aldı. 10 milyon izlemeyle tüm zamanların en büyük prömiyerini yapan dizi için bu karar şaşırtıcı görünmüyor.

21 Ağustos'ta HBO ve HBO Max'te prömiyer yapan House of the Dragon, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini anlatıyor. Targaryen hanedanı, Westeros'taki gücünün zirvesinde ve hiç kimse hanedanlığa meydan okumaya cesaret edemiyor. Bu ise Targaryenlar için en büyük tehdidin aile içinden çıkacağını gösteriyor.

shiftdelete.net/house-of-the-dragon-icin-son-fragman-yayinlandi

HBO Max verilerine göre, House of the Dragon sadece beş günde 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Dizide Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno gibi hem yeni hem de Game of Thrones'tan tanıdığımız isimler boy gösteriyor.

House of the Dragon ikinci sezon konusu ve yayın tarihi şimdilik belirsiz. Ancak ilk bölümün 21 Ağustos'ta yayınlandığını ve sezon finali bölümünün ise 23 Ekim'de paylaşılacağını belirtelim. HBO, ikinci sezonda kaç bölüm olacağını açıklamadı, ancak ilk sezon gibi 10 bölüm olması bekleniyor.

House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi

Diziyle ilgili olarak konuşan HBO Başkan Yardımcısı Francesca Orsi, "Tüm House of the Dragon ekibinin 1. sezonda başardıklarından gurur duyuyoruz. House Targaryen'in destansı destanını 2. sezonla hayata geçirmeye devam etmek için heyecanlıyız" dedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Game of Thrones, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 19:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement