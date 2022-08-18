House of the Dragon için son fragman yayınlandı! - Son Dakika
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House of the Dragon için son fragman yayınlandı!

18.08.2022 23:56
House of the Dragon için son fragman yayınlandı!

House of the Dragon için yeni bir yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 22 Ağustos'ta yayınlanacak. İşte bilmeniz gerekenler.

Game of Thrones ve Westeros hayranlarının merakla beklediği House of the Dragon için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Game of Thrones'tan öncesini anlatacak dizi, Targaryen ailesindeki parçalanmayı ele alacak. İşte yeni fragman ve bilmeniz gerekenler tüm detaylar.

House of the Dragon 22 Ağustos'ta HBO Max'te

House of the Dragon yeni fragmanıyla merak uyandırmayı başardı. Yeni fragmanda bol aksiyon ve Westeros dünyasının önemli figürleri yer alıyor. Aksiyon dolu ön gösterimde; ateş püskürten ejderhalar, savaş gemileri ve at sırtında hücum eden zırhlı şövalyelere yer verildi.

Game of Thrones hayranları, 2019 yılından sonra ilk defa Westeros ve Yedi Krallık'a geri dönecek. Yeni dizi 22 Ağustos Pazar günü ilk sezonuyla HBO Max'te yayınlanacak. George R.R. Martin'in "Fire & Blood" kitabından uyarlandığını da hatırlatmak gerekiyor.

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Game of Thrones son Targaryen'in Demir Taht'ı geri alma mücadelesini anlatmıştı. Yeni dizi ise Targaryen'in tahttan indirilmesine yol açan olayları ele alacak. GoT'un 200 yıl öncesinde geçecek dizi, Jon Snow veya Daenerys'ın öncesini konu edinecek.

Dizide Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno gibi hem yeni hem de Game of Thrones'tan tanıdığımız isimler boy gösteriyor. Yeni dizinin bu pazar HBO Max üzerinden sunulacağını hatırlatalım.

House of the Dragon için son fragman yayınlandı!

Dizinin yapımcısı Ryan Condal, projenin uzun bir süredir tartışma konusu haline geldiğini söyledi. "Yapmaya başladığımız en eski projelerden biriydi. Bu çok tekrarlanan süreçten geçtiğimiz birkaç kavramsal tasarımcı ile çalıştık" dedi.

Siz House of the Dragon hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Game of Thrones, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji House of the Dragon için son fragman yayınlandı! - Son Dakika

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