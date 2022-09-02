House of the Dragon YouTube'a geliyor! - Son Dakika
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House of the Dragon YouTube'a geliyor!

02.09.2022 22:42
House of the Dragon YouTube'a geliyor!

House of the Dragon ilk bölümü YouTube üzerinden yayınlandı. İlk bölümün, Yüzüklerin Efendisi dizisiyle aynı gün paylaşılması şaşırttı.

Game of Thrones'un 200 yıl öncesini anlatan House of the Dragon, ilk bölümüyle 21 Ağustos'ta gösterime girdi. Westeros hayranlarının yeni gözdesi, HBO'nun ufak bir sürpriziyle karşılaştı. Dizinin ilk bölümü HBO'nun YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.

House of the Dragon ilk bölümü YouTube'a yüklendi

21 Ağustos'ta çıkış yapan ve 10 milyon izlenmeyle tüm zamanların en büyük prömiyerine imza atan House of the Dragon, internet dünyasını sallamaya devam ediyor. HBO'dan, Amazon Prime Video üzerinden yayına giren Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ne karşılık olarak ilginç bir adım geldi.

House of the Dragon YouTube'a geliyor!

House of the Dragon ilk bölümü HBO'nun YouTube kanalından yayınlandı. Yaklaşık bir saat uzunluğundaki ilk bölüm, 1080p FullHD çözünürlükte YouTube'dan izlenebilir. Ancak video Türkiye'de erişime açılmadı, bu yüzden VPN kullanmanız gerekiyor.

https://shiftdelete.net/house-of-the-dragon-2-sezonu-iste-yayin-tarihi

21 Ağustos'ta HBO ve HBO Max'te prömiyer yapan House of the Dragon, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini anlatıyor. Targaryen hanedanı, Westeros'taki gücünün zirvesinde ve hiç kimse hanedanlığa meydan okumaya cesaret edemiyor. Bu ise Targaryenlar için en büyük tehdidin aile içinden çıkacağını gösteriyor.

Ayrıca bir süre önce House of the Dragon için ikinci sezon onayı verildi. Dizinin ikinci sezon konusu ve yayın tarihi ise şimdilik belirsiz. İlk sezon gibi 10 bölümden oluşması olması bekleniyor.

House of the Dragon YouTube'a geliyor!

İlk bölümün 21 Ağustos'ta yayınlandığını ve sezon finali bölümünün ise 23 Ekim'de paylaşılacağını hatırlatmak gerekiyor. Dizinin ilk bölümü için bu bağlantıya gidebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Game of Thrones, Youtube, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji House of the Dragon YouTube'a geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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