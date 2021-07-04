Housemarque CEO: İlgilenen Tek Şirket Sony Değildi - Son Dakika

Housemargue yakın zamanda Sony tarafından PlayStation Studios'un bir parçası olarak satın alındı, ancak Finish stüdyosunun CEO'suna göre, satın almayla ilgilenen tek şirket Sony değildi.

Housemarque

Sony ve Housemarque arasındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından, Finish outlet kurucuları Ilari Kuittinen ve Mikael Haveri satın alma hakkında röportaj yaptı ve kurucu ortaklara göre, birden fazla büyük şirket geliştirme stüdyosuna olan ilgilerini dile getirdi.

Ilari Kuittinen "Satın almak isteyen başka ülkelerden stüdyolarda vardı (Çin, İsveç ve Amerika). Arkamızda çok özel bir ekibin olduğunu ve rekabet ediyor olmamızın bile biraz gerçeküstü olduğunu söylemeliyim" dedi. Kurucu ortak, "Bu anlaşma bize şirketi dünyanın en iyi oyun stüdyolarına doğru geliştirmemiz için finansal özgürlük veriyor. Daha da büyük ve daha iddialı yeni oyun deneyimleri yaratmamızı sağlıyor."

Yukarıda belirtilen ülkelerden büyük oyuncular muhtemelen Tencent, Embracer Group (eski Nordic) ve muhtemelen Microsoft'u içerebilir. Satın alma maliyeti de dahil olmak üzere Sony ve Housemargue arasındaki anlaşmanın şartları, sözleşme taahhütleri nedeniyle açıklanmadı.

Sony, Housemarque ile anlaşmayı geçen hafta açıklamıştı. Duyuru üzerine Kuittinen, "Sonunda PlayStation Studios ailesine katıldığımız için çok heyecanlıyız!" dedi. "Bu, stüdyomuza net bir gelecek ve oyun merkezli yaklaşımlar sunmaya devam etmek için istikrarlı bir fırsat sunarken, yeni anlatı sunma yöntemlerini denemeye ve bu modern sanat formunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yerel olarak burada, Helsinki'de, bu aynı zamanda PlayStation ailesini resmi olarak büyüyen bir endüstri merkezine genişleteceğimiz ve Finlandiya'daki en eski oyun stüdyosunun mirasını güvence altına alacağımız anlamına geliyor."

Housemarque, stüdyonun ilk AAA oyunu olan PS5'e özel Returnal'i geçen ay piyasaya sürdü ve ardından Sony tarafından satın alındı.