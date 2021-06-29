Housemarque Resmi Olarak PlayStation Studios'a Katıldı - Son Dakika

Fin oyun geliştiricisi Housemarque, Sony tarafından satın alındı ??ve bu sabah açıklandığı üzere resmi olarak PlayStation Studios'a katılacak.

Housemarque

Housemarque'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ilari Kuittinen yaptığı açıklamada:

"Bugün Housemarque için büyük bir gün ve yapım 26 yılı aşkın bir süredir. Sony Interactive Entertainment ile olan güçlü ortaklığımız PS3'te Super Stardust HD ile başladı ve o zamandan beri tüm PlayStation platformları için arcade esintili oyunlar yaptık. En son sürümümüz olan Returnal for PS5 ile üçüncü şahıs aksiyon oyunlarına yaptığımız en büyük adım, benzersiz ve kaliteli oyuncu deneyimleri sunarak sektördeki sesimizi ve markamızı sağlamlaştırdı.

Sonunda PlayStation Studios ailesine katıldığımız için çok heyecanlıyız! Bu, stüdyomuza net bir gelecek ve oyun merkezli yaklaşımlar sunmaya devam etmek için istikrarlı bir fırsat verirken, yeni anlatı sunma yöntemlerini denemeye ve bu modern sanat formunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yerel olarak burada, Helsinki'de, bu aynı zamanda PlayStation ailesini resmi olarak büyüyen bir endüstri merkezine genişleteceğimiz ve Finlandiya'daki en eski oyun stüdyosunun mirasını güvence altına alacağımız anlamına geliyor.

Son olarak, bu hayranlarımız için ne anlama geliyor? Şirkette bizler oyuncuyuz ve en büyüleyici bulduğumuz oyunların özelliklerini mükemmelleştirme ve tamir etme ihtiyacından büyüdük. Ayrıca kendi rotamızı yürütmekten ve yeni kombinasyonlar denemekten çekinmemizle de tanınmıyoruz. SIE'nin ve bizi destekleyen stüdyo ailesinin desteğiyle, sektördeki yerimizi gerçekten büyütebilir ve Housemarque'ın hiçbir sınırlama olmaksızın neler yaratabileceğini gösterebiliriz. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını herkese göstermek için sabırsızlanıyoruz ve önümüzdeki çeyrek yüzyıl ve sonrası için daha kalıcı anılar ve heyecan verici oyunlar getirmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.