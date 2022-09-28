ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı - Son Dakika
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ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı

28.09.2022 21:04
ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı

HOUSTON, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD Ulaştırma Bakanlığı Salı günü, ülke genelinde yaklaşık 75.000 mil otoyolunu kapsayan elektrikli araç (EV) şarj istasyonu planlarını onayladı.

HOUSTON, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD Ulaştırma Bakanlığı Salı günü, ülke genelinde yaklaşık 75.000 mil otoyolunu kapsayan elektrikli araç (EV) şarj istasyonu planlarını onayladı. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yaptığı açıklamada, "En büyük şehirlerden en kırsal topluluklara kadar ülkenin her yerindeki Amerikalıların, elektrikli araçların tasarruflarını ve faydalarını ortaya çıkaran pozisyona getirilebilmelerine yardımcı olmak amacıyla 50 eyalet, Porto Riko ve Washington D.C. için planları onayladık" dedi. İki Taraflı Altyapı Yasası kapsamında finanse edilen Ulusal EV Altyapı Formülü Programı'nın bir parçası olan Teksas'ın EV Altyapı Dağıtım Planı, planlanandan önce onaylandı. Teksas'ın planına göre eyalet, Teksas içinde 3,615 millik Belirlenmiş EV Koridorları boyunca yüksek enerjili şarj cihazlarının yerleştirilmesi öncelikli olmak üzere, 5.798 kamu şarj bağlantı noktasından oluşan gelişmekte olan şarj ağını büyütmek için federal fon kullanacak. CNBC'nin bir haberine göre Beyaz Saray, elektrikli araç geliştirme ve yaratmaya yönelik yaklaşık 135 milyar ABD doları ayırdı ve 2030 yılına kadar ulusal bir 500.000 EV şarj istasyonu ağı kurmayı hedefliyor. ABD, Çin ve Avrupa'nın ardından elektrikli otomobiller için dünyanın üçüncü büyük pazarı olarak biliniyor.

ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı - Son Dakika
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