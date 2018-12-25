Son Dakika Haberleri: Houston Rockets, Austin Rivers'ı Renklerine Bağladı

Houston Rockets, Austin Rivers'ı Renklerine Bağladı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı.

Houston Rockets, Austin Rivers'ı Renklerine Bağladı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı.

Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li Rivers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de New Orleans Pelicans tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra Los Angeles Clippers'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon Washington Wizards'ta forma giydi.

Geçen sezon Clippers'ta maç başına 15,1 sayı, 4 asist, 2,4 ribaunt, 1,2 top çalmayla kariyerinin en iyi yılını geçiren Rivers, NBA kariyerinde ise normal sezonlarda çıktığı 437 karşılaşmada 9,3 sayı, 2,4 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: AA

Spor
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