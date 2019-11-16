Son Dakika Haberleri: Houston Rockets, Harden'ın 44 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 111-102 yendi
Son Dakika Spor Houston Rockets, Harden'ın 44 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 111-102 yendi - Son Dakika Spor

Houston Rockets, Harden'ın 44 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 111-102 yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ı 111-102 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribaunt üretti.

Houston Rockets, Harden'ın 44 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 111-102 yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ı 111-102 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Indiana Pacers'ı evinde ağırlayan Houston Rockets, mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı atan Ben McLemore ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 6. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis 18 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparken, Doug McDermott karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.

Furkanlı Philadelphia 76ers mağlup oldu

Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 127-119 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, Danilo Gallinari 28, Chris Paul ise 27 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.

Philadelphia 76ers'da ise Joel Embiid, 31 sayı ve 12 ribaund ile "double-double" yaparken, milli oyuncu Furkan Korkmaz takımına 3 sayı ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Sonuçlar

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 111-109

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 109-106

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 127-119

Houston Rockets-Indiana Pacers: 111-102

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-106

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 116-137

Golden State Warriors-Boston Celtics: 100-105

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 99-97

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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