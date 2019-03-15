Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda
29 dakika önce
Fenerbahçe'nin Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Barcelona maçını, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey tribünden takip etti.
Fenerbahçe
'nin Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Barcelona
maçını, Houston Rockets
'ın Genel Menajeri Darly Morey tribünden takip etti. Fenerbahçe Beko
ile Barcelona Lassa
arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan THY
Euroleague maçını, NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey takip etti.
(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda
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