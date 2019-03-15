Son Dakika Haberleri: Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda

Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda

29 dakika önce

Fenerbahçe'nin Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Barcelona maçını, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey tribünden takip etti.

Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda, System.String[]
Fenerbahçe'nin Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Barcelona maçını, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey tribünden takip etti. Fenerbahçe Beko ile Barcelona Lassa arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan THY Euroleague maçını, NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey takip etti.

(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Barcelona, Fenerbahçe, Houston Rockets, Güncel
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