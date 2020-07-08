Houston Rockets, Kamerunlu basketbolcu Luc Mbah a Moute'yi transfer etti

NBA'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Mbah a Moute ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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