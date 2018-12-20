Son Dakika Haberleri: Houston Rockets'tan 3 Sayı Rekoru

Houston Rockets'tan 3 Sayı Rekoru

13 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards'ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti.

Houston Rockets'tan 3 Sayı Rekoru, System.String[]
Washington Wizards karşısında bu sezon  16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers'a aitti.
Houston'da  James Harden, 6/11,  Chris Paul  5/9, Eric Gordon 4/9, PJ Tucker  3/4, Gerald Green 4/7 üç sayı isabeti kaydetti. Harden'ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Chris Paul 21 sayı, 8 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalma, Clint Capela  20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.  Wizards'ta ise Bradley Beal 28 sayı, Johh Wall 18 sayı, 12 asistle maçı tamamladı.
Kaynak: Skorer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 

Chris Paul, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Spor
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