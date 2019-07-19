Son Dakika Haberleri: Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım
Son Dakika Ekonomi Haber

Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım

45 dakika önce

Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Denizcilik Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, Türkiye'de denizcilik sigortaları alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını ve özellikle armatörlerin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla ilgilendiklerini söyledi.

Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım, System.String[]
Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Denizcilik Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, Türkiye'de denizcilik sigortaları alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını ve özellikle armatörlerin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla ilgilendiklerini söyledi.
Denizcilik, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]