Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım
45 dakika önce
Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Denizcilik Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, Türkiye'de denizcilik sigortaları alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını ve özellikle armatörlerin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla ilgilendiklerini söyledi.
Howden Türkiye
, Orta Doğu
ve Afrika Denizcilik
Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, Türkiye'de denizcilik sigortaları alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını ve özellikle armatörlerin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla ilgilendiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:27
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