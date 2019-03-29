Howden'ın yöneticileri Londra yerine İstanbul'da buluştu
28 dakika önce
Dünya çapında 90'ın üzerinde ülkeye yayılan bir ağ üzerinden faaliyet gösteren ve toplamda 22 milyar doları aşan bir prim üretim payına sahip olan Howden, tepe yöneticilerin toplantısını ilk kez Londra yerine İstanbul'da gerçekleştirdi.
Dünya çapında 90'ın üzerinde ülkeye yayılan bir ağ üzerinden faaliyet gösteren ve toplamda 22 milyar doları aşan bir prim
üretim payına sahip olan Howden, tepe yöneticilerin toplantısını ilk kez Londra
yerine İstanbul
'da gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:27
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