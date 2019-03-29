Son Dakika Haberleri: Howden'ın yöneticileri Londra yerine İstanbul'da buluştu

Howden'ın yöneticileri Londra yerine İstanbul'da buluştu

28 dakika önce

Dünya çapında 90'ın üzerinde ülkeye yayılan bir ağ üzerinden faaliyet gösteren ve toplamda 22 milyar doları aşan bir prim üretim payına sahip olan Howden, tepe yöneticilerin toplantısını ilk kez Londra yerine İstanbul'da gerçekleştirdi.

Howden'ın yöneticileri Londra yerine İstanbul'da buluştu, System.String[]
Dünya çapında 90'ın üzerinde ülkeye yayılan bir ağ üzerinden faaliyet gösteren ve toplamda 22 milyar doları aşan bir prim üretim payına sahip olan Howden, tepe yöneticilerin toplantısını ilk kez Londra yerine İstanbul'da gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:27 

Ekonomi
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