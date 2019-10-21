Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde

Howden Group Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, 6. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödüllerinde Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı. Yarışmanın kazananları 21 Kasım tarihinde Dubai'de yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacak.