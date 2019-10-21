Son Dakika Haberleri: Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde
Son Dakika Ekonomi Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde

Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde

39 dakika önce

Howden Group Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, 6. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödüllerinde Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı.

Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde, System.String[]

Howden Group Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, 6. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödüllerinde Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı. Yarışmanın kazananları 21 Kasım tarihinde Dubai'de yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacak.

Orta Doğu, Türkiye, Sigorta, Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26 
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