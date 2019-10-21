Howden “Ortadoğu Sigortacılık Ödülleri”nde finalde
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Howden Group Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, 6. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödüllerinde Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı.
Howden Group Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi, 6. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödüllerinde Yılın Brokeri ve Yılın İnovasyonu kategorilerinde finale kaldı. Yarışmanın kazananları 21 Kasım tarihinde Dubai'de yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26
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