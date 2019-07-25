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Howden Türkiye'de üst düzey atama

47 dakika önce

Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı getirildi.

Howden Türkiye'de üst düzey atama, System.String[]
Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı getirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:32 
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