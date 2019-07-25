Howden Türkiye'de üst düzey atama
47 dakika önce
Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı getirildi.
Howden'ın Akıllı Sağlık Harcaması Yönetim Programı olan Smartie'nin İş Geliştirme ve Proje Direktörlüğü görevine Ersegün Odabaşı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:32
Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula! Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti! Kayserispor'dan resmi Deniz Türüç açıklaması geldi Cinnet geçiren koca, eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar