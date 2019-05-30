HOY-TUR "Renkler" gösterisiyle büyüledi

Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu, sezonu yıl sonu gösterisiyle tamamladı.

Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu, sezonu yıl sonu gösterisiyle tamamladı. 3 dünya, 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan HOY-TUR'un gösterisini yüzlerce kişi Ankaralı izledi.



MEB Şura Salonu'nda düzenlenen etkinlikle salonu dolduran Ankaralılara keyifli bir gece yaşatan HOY-TUR, alkışlar arasında bu yılki sezonu kapattı. Geceye katılan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da çocuk ve yetişkinlerden oluşan ekiplerin heyecanına ortak oldu. 3 dünya ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan halk dansları topluluğu HOY-TUR'un gösterisini yüzlerce Ankaralı izledi. Minikler, gençler, yetişkinler olmak üzere üç kategoride farklı birçok yörenin eserlerini sergileyen dansçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Özellikle bu yıl ilk kez kadroya katılan minikler, Adıyaman ve Denizli yörelerinden sergiledikleri danslarıyla büyük alkış aldı. "Renkler" adlı gösteri Anadolu'nun renklerini izleyicilere sunarken, HOY-TUR'un usta dansçıları finalde oynadıkları horonla Ankara'da Doğu Karadeniz rüzgarı estirdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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