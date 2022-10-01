Hozat- Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma birlikleri ve Hozat Belediyesine ait araçlar sevk edildi.
Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediyeye ait araçlara bindirilerek Hozat ilçesine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı - Son Dakika