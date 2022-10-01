Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı - Son Dakika
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Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı

01.10.2022 22:54
Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı

Hozat-Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.

Hozat- Ovacık kara yolunda arızalanan tur otobüsünde mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma birlikleri ve Hozat Belediyesine ait araçlar sevk edildi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediyeye ait araçlara bindirilerek Hozat ilçesine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı - Son Dakika
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