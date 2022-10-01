Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kara yolunda mahsur kalan yolcuları jandarma kurtardı - Son Dakika

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