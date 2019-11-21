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Hozat'ta muhtarlar toplantısı

6 saat önce

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde muhtarlarla toplantı düzenlendi.

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Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde muhtarlarla toplantı düzenlendi.


Hozat İlçesinde Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya, muhtarların yanı sıra kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri de katıldı.


Toplantıda muhtarların görev ve sorumlulukları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nca köy ve mahallerde yardıma muhtaç vatandaşlara yaptığı ve yapacağı yardımlar, köylerdeki altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim hizmetlerinin durumu, KÖYDES ve Özel İdare bütçesinden köylere yapılan yatırımlar görüşüldü.


Muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Emeç, ilgili kurumlara sorunların giderilmesi talimat verdi. - TUNCELİ

Cuma EMEÇ, Tunceli, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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