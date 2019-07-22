Son Dakika Haberleri: Hozat'ta orman yangını, ekipler müdahale ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Hozat'ta orman yangını, ekipler müdahale ediyor

57 dakika önce

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Hozat'ta orman yangını, ekipler müdahale ediyor, System.String[]
Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, İlçeye bağlı Karabakır Köyü'nde ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Henüz tespit edilemeyen nedende dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Tek noktada başlayan yangın, kuru otlarda nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Devam eden yangına müdahale için Hozat ile Pertek Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgenin sarp olması nedeniyle güçlüklü yangına müdahale etmeye başladı.

Yangının olduğu bölgeye giden Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik'te yangının üç farklı noktada devam ettiğini, arazinin sarp olması nedeniyle itfaiyelerin müdahalede güçlük yaşadığını aktardı. - TUNCELİ
Tunceli, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hozat'ta orman yangını, ekipler müdahale ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]