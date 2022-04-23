HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek! - Son Dakika
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HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek!

23.04.2022 05:34
HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek!

HP, önümüzdeki dönemde katlanabilir bir dizüstü bilgisayar tasarlamak için çalışmalara başladı. Rapora göre, şirketin katlanabilir bilgisayar için LG markası ile anlaşma yaptığı ortaya çıkıyor.

Dizüstü bilgisayarlar, yeni tasarımları ile kullanıcılara sunuluyor. Özellikle bilgisayar üreticileri, bugünlerde katlanabilir akıllı telefonlarda gördüğümüze bir teknolojiyi cihazlarına taşımak için yarışıyor.

HP bu fikir ile yola çıkarak, katlanabilir ekrana sahip yeni nesil bir bilgisayar yapmayı planlıyor.

HP markası, ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarını hızlı bir şekilde piyasaya sürecek ve rakipleri ile boy ölçüşecek seviyeye gelecek.

Katlanabilir ekranın açıldığında, dizüstü bilgisayarın 17 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildirildi.

Bunun için HP, dizüstü bilgisayara uygun bir 4K ekran sağlamak için LG'ye güveniyor.

HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek!

HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek!

Hazırlanan rapora göre, HP'nin 16: 9 en boy oranına ve 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir 4K ekrana gidebileceğini belirtiyor. Bu en-boy oranının 11 inç diyagonal ekran boyutuyla 4.3'e düşeceği bildiriliyor. Bunun dışında şu an için ürünle ilgili net ifadeler bulunmuyor. Sadece LG firması ile yaptığı yeni anlaşmanın katlanabilir dizüstü bilgisayar için bir altyapı olduğu düşünülüyor. Yine de olası lansman tarihi hakkında sızıntılar bizlere ufak bilgiler veriyor.

Rapora göre HP, katlanabilir dizüstü bilgisayarı bu yılın sonlarında veya 2023'ün başlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor ve bunun için LG'den şimdiden 10.000 ekran paneli sipariş etti. Bu rakam, teknolojinin dizüstü bilgisayar segmentinde henüz gelişmediği ve en azından bir süre için premium bir teklif olarak kalacağı düşünüldüğünde uygun görünüyor.

HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek!

Gerçek şu ki, bu tür dizüstü bilgisayar talebi hala sınırlı ve HP'nin katlanabilir dizüstü bilgisayarıyla engelleri nasıl aşacağı belli değildir.

HP'nin yalnızca yüksek fiyat etiketine sahip bir dizüstü bilgisayar çıkarmasını beklemekle birlikte, eğer gerçekten katlanabilir bir dizüstü bilgisayarda çalışırsa ve onu pazara getirirse kendini ispatlamış olacaktır. Teknoloji geliştikçe ve üretimi daha uygun fiyatlı hale geldikçe, geleneksel dizüstü bilgisayarlarla rekabet edebilecek fiyat aralığında daha fazla katlanabilir dizüstü bilgisayar görebiliriz.

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Bilgisayar, HP, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji HP, Katlanabilir Bilgisayarları 2023 Yılında Piyasaya Sürecek! - Son Dakika


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