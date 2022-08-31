HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik! - Son Dakika
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HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik!

31.08.2022 18:41
HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik!

HP'nin iş için hibrit kullanıma hazır dönüştürülebilir bilgisayar olan HP Dragonfly Folio G3 ile 34 inç HP AIO PC modelini inceledik!

HP'nin hibrit çalışma odaklı tanıttığı yeni bilgisayarlar arasında, iş için hibrit kullanıma hazır dönüştürülebilir bilgisayar olan HP Dragonfly Folio G3 ile çift video yayını ve kamera değiştirme desteğiyle kullanıcılara stüdyo benzeri bir deneyim sunan, yaratıcı bir güç merkezi olan HP 34 inç Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar yer alıyor. Tanıtımı yapılan yeni HP Z32k G3 4K USB-C Ekran ise benzeri görülmemiş düzeyde ayrıntı sağlarken yeni HP 965 4K Web Yayın Kamerası kristal netliğinde videolar sunuyor. Tüm bu yeni ürünlerin yanı sıra HP Proactive Insights'ta yapılan geliştirmeler ise bilişim teknolojilerinin HP analizlerinin gücü sayesinde çalışanların cihaz deneyimlerini optimize etmelerini sağlıyor.

HP hem kurumsalda hem de oyunda iddialı!

HP, genişletilmiş Dragonfly portföyünde birinci sınıf deneyimler sunmaya devam ediyor. HP Dragonfly Folio G3, dizüstü bilgisayardan tablete sorunsuz bir şekilde geçiş yapılabilen, ileriye doğru çekilebilen bir tasarıma sahip. Bu sayede birlikte çalışmayı düşünenler için akıllarına her geldiklerinde fikirlerini geliştirmelerine, kaydetmelerine ve paylaşmalarına yardımcı oluyor.

Her yerden çalışırken gerçek üretkenliği sağlamak için dizüstü bilgisayar üretkenliğini bir tabletin rahatlığıyla tek bir aygıtta bir araya getiren HP Dragonfly Folio G3, HP Dragonfly Folio Pen ile doğal ve akıllı bir yazma deneyi sunarak beyin fırtınalarında fikirlerin geliştirilmesi için kişiselleştirilmiş deneyimler yaşatıyor. Cihaza manyetik bir şekilde takılan bu kalem, programlanabilir üç düğmeye sahip olup kablosuz olarak 30 dakikada yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor. HP Dragonfly Folio kullanıcıları, HP Indirect Inking özelliği ile kalemlerini ikinci bir bağlantılı ekranda yazmak için kullanabiliyor ve yaratıcılıklarını daha fazla açığa çıkarabiliyor.

HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik!

HP Presence tarafından geliştirilen HP Dragonfly Folio G3, daha üretken ve ilgi çekici video konferans deneyimleri için birlikte çalışmayı mümkün kılan özellikleri de sunuyor. 8 MP kamera, kullanıcıların doğal bir şekilde görünmesini sağlarken 100 derecelik görüş alanı yan yana birlikte çalışılan başka bir ekip arkadaşının ekrana dahil olmasını kolaylaştırıyor. Intel vPro tarafından desteklenen 12. Nesil Intel Core işlemcilere sahip HP Dragonfly Folio G3, yüksek kaynak kullanan projelerin ve zorlu iş uygulamalarının kolaylıkla üstesinden geliyor. Ayrıca bu cihazda, arttırılmış performans için 32 GB'a kadar LPDDR5 yükseltilmiş bellek ve 2 TB'a kadar depolama da bulunuyor.

HP 34 inç Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar ile oluşturun, kaydedin ve

paylaşın

Güçlü ve kullanımı kolay teknolojiyi etkileyici bir tasarımla birleştiren yeni HP 34" Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar, çift video yayını ve kamera değiştirme desteğiyle stüdyo benzeri bir deneyim sunuyor, böylece aynı anda hem kendinizi hem de yaptığınız işi gösterebiliyorsunuz.

HP 34" Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar, kullanıcıların en iyi görüş alanını bulmaları için çıkarılabilir, manyetik 16 MP (4 MP İkili) kamerayı ekran çerçevesi üzerinde birden çok konuma taşımasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, elle yazılmış notları veya belgeleri video görüşmelerinde canlı olarak paylaşabilmek için kamerayı masalarına bile yöneltebilir. Yüksek çözünürlüklü bu kamera, yeni yazılım HP Keystone Correction ile bir araya gelerek, kameradaki görüntüyü otomatik olarak kırpıp düzleştiriyor ve böylece gerçek zamanlı bir şekilde paylaşılabilen net, dijital sayfalardan oluşan görüntüler oluşturuluyor. Kullanıcılar video konferansları sırasında molaya ihtiyaç duyduklarında, HP Be Right Back özelliği, video yayınını hareketsiz bir resme dönüştürmelerine olanak tanıyor.

HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik!

Yaratıcı bir güç merkezi olan HP 34" Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar, hayal gücünüze daha fazla iş sığdırabilmeniz için 21: 9 en boy oranına sahip, 34 inç diyagonal 5K ekranla sürükleyici bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, 5K WUHD (5120×2160) ekranla daha derin görüntüler ve canlı renkler deneyimliyor, TÜV sertifikalı HP Eye Ease düşük mavi ışık paneli ise mavi ışık dalgasına maruz kalmayı azaltıyor. Kullanıcılar bu bilgisayarda kullanılan Intel vPro destekli 12. Nesil Intel işlemci ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartı ile birden fazla uygulamayı kullanarak büyük projeleri gerçekleştirebiliyor. Bilgisayarda ayrıca, arttırılabilir depolama imkanı ve 128 GB DDR5'e kadar bellek desteği de bulunuyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Intel, HP, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HP 34 inç AIO PC, Dragonfly Folio G3 ve daha fazlasını inceledik! - Son Dakika

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