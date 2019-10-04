Son Dakika Haberleri: HP, tasarruf için 8000 kişiyi işten çıkaracak
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HP, tasarruf için 8000 kişiyi işten çıkaracak

2 saat önce

ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.

HP, tasarruf için 8000 kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.

Amerika Birleşik Devletleri, HP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 
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