HP, tasarruf için 8000 kişiyi işten çıkaracak
2 saat önce
ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.
ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16
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