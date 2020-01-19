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Hrant Dink Cinayeti: Bir suikastın davası neden 13 yıl sürer? Dink ailesinin avukatı anlatıyor
7 saat önce
Yıllardır peş peşe yapılan duruşmalarda, Hrant Dink ailesi ve avukatlarının çabalarının yanı sıra, toplumun bu cinayete gösterdiği hassasiyet ve tepki ile birlikte bu soruların yanıtları arandı. Kamu görevlilerinin çoğu yargılandı. Ancak hala sonuca ulaşılamadı
"Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmazlar".
Bu son cümleleri yazdıktan sonra, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birinde Şişli'de gazetesinin önünde öldürüldü Hrant Dink.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:14
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