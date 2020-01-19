Hrant Dink Cinayeti: Bir suikastın davası neden 13 yıl sürer? Dink ailesinin avukatı anlatıyor

"Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmazlar".



Bu son cümleleri yazdıktan sonra, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birinde Şişli'de gazetesinin önünde öldürüldü Hrant Dink.