Hrant Dink Cinayeti: Bir suikastın davası neden 13 yıl sürer? Dink ailesinin avukatı anlatıyor

Yıllardır peş peşe yapılan duruşmalarda, Hrant Dink ailesi ve avukatlarının çabalarının yanı sıra, toplumun bu cinayete gösterdiği hassasiyet ve tepki ile birlikte bu soruların yanıtları arandı. Kamu görevlilerinin çoğu yargılandı. Ancak hala sonuca ulaşılamadıView on euronews