Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti davası
Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayeti davası - Son Dakika

Hrant Dink cinayeti davası

6 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava, cinayetin faili Ogün Samast'ın...

Hrant Dink cinayeti davası, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava, cinayetin faili Ogün Samast'ın otogarda yakalandığı Samsun'da o dönem görevli olan tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve gazeteci Ercan Gün'ün, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Muharrem Demirkale'nin katılmadığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşma, önceki celselerde alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, cinayet faili Ogün Samast'ın otogarda yakalanması ve emniyette görüntülerinin alınmasıyla ilgili bilgilerine başvurulmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda eski Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Fikret Yalman'ın tanık olarak beyanı alınıyor.

Ogün Samast, Hrant Dink, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
Son dakika: 3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]