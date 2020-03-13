Hrant Dink cinayeti davası sanığını öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hrant Dink cinayeti davası sanığını öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Hrant Dink cinayeti davası sanığını öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Dink cinayeti sanığı olduğu belirlenmişti

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Önceki gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde 81 DE 868 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu sürücü Şeref Ateş hayatını kaybetmişti.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldığı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış, suç aleti silah da ele geçirilmişti.

Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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