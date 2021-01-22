Hrant Dink cinayeti davasında 1 tahliye - Son Dakika

Hrant Dink cinayeti davasında 1 tahliye

22.01.2021 16:17
Hrant Dink cinayeti davasında 1 tahliye, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün ise ev hapsine karar veren mahkeme, geçtiğimiz günlerde tutuklanan sanıklardan Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada savunma yapan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı görevlisi Hamdi Egbatan FETÖ ile herhangi bir irtibatı olmadığını söyleyerek, "Devletine milletine bağlı bir insanım hakkımdaki suçlamalardan beraatıma karar verilmesini istiyorum" dedi.

Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Dairesi'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Özkan Mumcu ise suç tarihinde askerde olduğunu aktararak "O tarihte görev yapmıyordum. Cinayetten 20 gün sonra göreve başladım. 3 yılı aşkın süre tutuklu kaldım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Veysel Şahin ise "Cinayeti planlama faaliyetim yoktur. İstanbul jandarmasıyla irtibatım yok. Tahliye ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Volkan Şahin ise "Ben karakolda mesleğin birinci yılındaydım. Karakolda asayiş görevi yaptığıma dair belgeler de var, mahkemeye sunulmuştur. Ben istihbarat personeli değilim ve orada görevli herhangi bir personeli tanımıyorum, şubenin yerini dahi bilmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Sanık Şahin, Dink cinayetine yönelik bir haber almadığını da savunarak, "Ben Trabzon İstihbarat Şube Görevlisi değil Asayiş Tim komutanıydım. Hrant Dink ismini meydana gelen ölüm olayına kadar duymadım. Bundan önce ne iş yaptığını, kim olduğunu bilmiyordum. FETÖ ile ilgili ne bende ne ailemde bir bağlantı vardır. Jandarma personeliyim. Tarafıma yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 Ocak'ta cinayeti daha önceden bildiğine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedilen Volkan Şahin'in lehine değişen deliller nedeniyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca hakkında ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 24 yıla kadar hapsi istenen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı tutuksuz sanık Ali Öz'ün ise aleyhine değişen delil durumunu göz önüne alarak yaşından dolayı 'konutu terk etmeme' şeklinde adli tedbir uygulanmasına hükmetti.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam edilmek üzere ertelendi.

(İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayeti davasında 1 tahliye - Son Dakika


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